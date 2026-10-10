अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : टूट रही सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच, बेटियों को भी मिल रहा बराबर अपनापन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कभी परिवार में बेटे की किलकारी को वंश आगे बढ़ने की खुशी माना जाता था तो बेटी के जन्म पर कई घरों में मायूसी छा जाती थी। लेकिन अब यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है। परिवार पूरा करने के लिए बच्चा गोद लेने के फैसले में भी बेटियों को बराबर अपनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर वाराणसी से सामने आया आंकड़ा इसी बदलाव की कहानी कहता है।

यहां इस वर्ष 14 बालिकाओं और 14 बालकों को गोद लिया गया। यानी बेटी और बेटे को अपनाने का अनुपात 50-50 रहा। बेटियों को परिवार का हिस्सा बनाने की यह बराबरी उस रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है, जिसमें बेटे को प्राथमिकता दी जाती रही है। गोद लेने के मामलों में बालिकाओं की भागीदारी बताती है कि परिवार बनाने की इच्छा में बेटी और बेटे के बीच का अंतर कम हो रहा है।

देश में भी बालिकाओं की संख्या अधिक

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशभर में 5,022 बच्चों को गोद लिया गया। इनमें 2,574 बालिकाएं और 2,448 बालक थे। इस तरह बालिकाओं की संख्या बालकों से 126 अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 4,515 बच्चों को गोद लिया गया था, जिनमें 2,554 बालिकाएं और 1,961 बालक शामिल थे।