UP: मदद करने के बजाए दरोगा ने पीड़िता से चैट पर की अभद्र बातें, स्क्रीनशाॅट वायरल होने पर DCP ने किया निलंबित

रतनलाल नगर चौकी प्रभारी ने गुहार लगाने वाली पीड़िता की मदद की बजाय उससे अभद्र बातें की। वाट्सएप पर भेजे मैसेज में लिखा कि घर पर कोई नहीं है। मेरे घर आओ चाय पिलाएं। इसी तरह के कई मैसेज किए। पीड़िता ने उसकी इन हरकतों का चैट इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी दक्षिण रवींद्र कुमार ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया।

कानपुर-वाराणसी, जागरण संवाददाता: रतनलाल नगर चौकी प्रभारी ने गुहार लगाने वाली पीड़िता की मदद की बजाय उससे अभद्र बातें की। वाट्सएप पर भेजे मैसेज में लिखा कि घर पर कोई नहीं है। मेरे घर आओ चाय पिलाएं। इसी तरह के कई मैसेज किए। पीड़िता ने उसकी इन हरकतों का चैट इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी दक्षिण रवींद्र कुमार ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। गोविंद नगर क्षेत्र के एक वेटर ने बस्ती के शरद पासवान, राज, कल्लू, छोटू के गांजा बेचने का विरोध किया था। इससे नाराज होकर सभी मंगलवार की रात वेटर को जबरन स्कूटी में बैठाकर बाबूपुरवा बगाही ले गए। डंडे और ईंट से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। वेटर के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने थाने में तहरीर दी। एडीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा ने बताया, युवती से अभद्रता से बात करने और आपत्तिजनक मैसेज करने पर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी हो रही है। दो बजे से चार बजे तक की चैटिंग वेटर की बहन ने बताया कि थाने में उन्हें रतनलाल नगर चौकी प्रभारी शुभम सिंह का नंबर देकर बात करने को कहा गया। वेटर की भांजी ने चौकी प्रभारी को फोन किया तो नहीं उठा। इसके बाद वाट्सएप पर मैसेज किया तो जवाब आया। इसके बाद रात दो बजे से चार बजे तक चौकी प्रभारी उससे चैट करता रहा। पीड़िता उससे मदद मांगती रही और वह इधर-उधर की बात कर घर पर अकेले होने, घर बुलाने, चाय पिलाने की बात करता रहा। पीड़िता ने गुरुवार सुबह उसकी करतूत को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। आरोपित दारोगा मूलरूप से वाराणसी का रहने वाला है।

Edited By: Shivam Yadav