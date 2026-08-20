भाजपा सरकार में पीडीए समाज के साथ अन्याय और उत्पीड़न चरम पर : राम आसरे विश्वकर्मा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए समाज को संगठित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को अजगरा विधानसभा क्षेत्र में पीडीए जन पंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोहाव चोलापुर स्थित एक लॉन में आयोजित इस जन पंचायत में विश्वकर्मा समाज सहित विधानसभा के सभी जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री श्री रामआसरे विश्वकर्मा थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में पीडीए समाज के साथ जितना अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और हिरासत में मौतों की घटनाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक सोची-समझी नीति के तहत किया जा रहा है, ताकि पीडीए समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि आज जाति और धर्म के नाम पर लोगों को अपमानित किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई में भी भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा के किसी बाहुबली या प्रभावशाली नेता के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब भाजपा चुनाव में वोट मांगने आती है, तो गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित सभी को हिंदू नजर आते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्हें उपेक्षित किया जाता है।

उन्होंने पीडीए समाज से अपील की कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। कहा कि यदि पीडीए समाज को अन्याय, अत्याचार, फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न से बचाना है, तो लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी। समाजवादी पार्टी ही सामाजिक न्याय, संविधान और समान अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है।

जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने उपस्थित जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें। जिन पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए सक्रियता से कार्य करें तथा मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव के मुद्दों को मजबूती से उठाएं।