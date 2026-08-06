खाद्य पदार्थों पर छाई महंगाई, चावल 20 रुपये तो सरसों तेल 25 रुपये लीटर तक चढ़ा, करनी पड़ रही जेब ढीली

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पिछले पांच महीनों में रोजमर्रा की कई जरूरी किराना वस्तुओं के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। फुटकर बाजार में मार्च की तुलना में अगस्त में चीनी, दालें, चावल, आटा, नमक और खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है।

सबसे अधिक बढ़ोतरी चावल के दाम में दर्ज की गई है, जो 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो हो गया है। चीनी 42 रुपये से बढ़कर 52 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं, अरहर दाल 110 से 120 रुपये, चने की दाल 75 से 85 रुपये, मसूर दाल 72 से 80 रुपये और उड़द दाल 110 से 125 रुपये प्रति किलो हो गई है।

खुला आटा 30 रुपये से बढ़कर 35 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह नमक 28 रुपये से बढ़कर 32 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है। सरसों का तेल 160 रुपये से बढ़कर 185 रुपये प्रति लीटर और रिफाइंड 120 रुपये से बढ़कर 145 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है।

खोजवां बाजार के किराना दुकानदार सचिन ने बताया कि थोक बाजार में कीमतें बढ़ने, परिवहन लागत और मांग बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर भी पड़ा है।महंगाई व बारिश की वजह से दुकानों पर ग्राहक की संख्या में भी कमी आई है। वहीं, कबीर नगर निवासी गृहिणी सीमा मिश्रा का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है।

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