वाराणसी में इंडिगो की उड़ानें अब सामान्य स्थिति में आने लगीं, किसी उड़ान के रद होने की सूचना नहीं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पर्यटन सीजन की शुरुआत में यात्रियों को झटका देने वाली इंडिगो की उड़ानें रविवार से धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं। रविवार को दोपहर तक किसी उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं मिली है। यह माना जा रहा है कि सोमवार से स्थिति लगभग सामान्य हो जाएगी।

वाराणसी में पुणे से आने वाला विमान (उड़ान संख्या 6E497) निर्धारित समय से लगभग दो घंटे की देरी से तड़के 4:40 बजे पहुंचा और सुबह 5:30 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। वहीं, मुंबई से उड़ान संख्या 6E5123 अपने तय समय पर सुबह 9 बजे यहां पहुंची और निर्धारित समय से सुबह 9:40 बजे वापस मुंबई के लिए उड़ान भरी। गाजियाबाद और बेंगलुरु की उड़ानें भी निर्धारित समय पर पहुंचने की संभावना है।

इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में अपने संचालन में कुछ समस्याओं का सामना किया था, जिसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं। हालांकि, रविवार को स्थिति में सुधार देखने को मिला है। यात्रियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उन्हें उड़ानों में अधिक देरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे उड़ानों का संचालन सुचारू हो सके।

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। पर्यटन सीजन के चलते यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ बढ़ गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान से पहले समय पर एयरपोर्ट पहुंचें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

इंडिगो की उड़ानों में सुधार के साथ ही अन्य एयरलाइंस भी अपने संचालन को सामान्य करने की दिशा में प्रयासरत हैं। यात्रियों को अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ानों की स्थिति और बेहतर होगी। एयरलाइंस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी उड़ानें अब समय पर संचालित होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी।