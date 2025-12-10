इंडिगो संकट के नौवे दिन भी वाराणसी से 12 उड़ानें रद, यात्रियों ने झेली फजीहत
जागरण संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)। बाबतपुर- इंडिगो एयरलाइंस का संकट, जो बुधवार से शुरू हुआ था, अब धीरे-धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। हालांकि, एक सप्ताह बाद भी बुधवार को 12 विमानों का आवागमन नहीं हो सका, क्योंकि एयरलाइंस ने इन उड़ानों को निरस्त करने का निर्णय लिया।
बुधवार को रात 2:45 बजे एक विमान, जो पुणे के लिए था, वाराणसी पहुंचा, लेकिन यह निर्धारित समय 3:30 बजे के बजाय 4 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। इसी प्रकार, मुंबई का विमान भी अपने निर्धारित समय सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचा। लेकिन एयरलाइंस ने पहले ही ऑपरेशनल कारणों से चार प्रमुख महानगरों की 12 उड़ानों को रद्द करने की घोषणा कर दी थी।
इन रद्द उड़ानों में बैंगलुरु की एक, दिल्ली की दो, हैदराबाद की एक और मुंबई की दो उड़ानें शामिल हैं। आने वाली उड़ानों के रद्द होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, तकनीकी समस्याएं और कर्मचारियों की कमी इसके पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
इस संकट के चलते यात्रियों को कई बार अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और एयरलाइंस से बेहतर प्रबंधन की मांग की है।
इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस में से एक है, और इसके संचालन में इस प्रकार की बाधाएं यात्रियों के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। एयरलाइंस को इस संकट से उबरने के लिए जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, ताकि यात्रियों का विश्वास पुनः स्थापित किया जा सके।
एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि वे यात्रियों को रद्द उड़ानों के लिए रिफंड प्रदान करेंगे और उन्हें वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा और इंडिगो एयरलाइंस अपने नियमित संचालन को बहाल कर सकेगी।
ये विमान रहे निरस्त
- इंडिगो का हैदराबाद का विमान 6 ई 6719/432
- इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 6258/2231
- इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 2334/6742
- इंडिगो बैंगलुरु का विमान 6 ई 185/353
- इंडिगो मुंबई का विमान 6 ई 6447/6570
- इंडिगो मुंबई का विमान 6 ई 185/373
बुधवार को विमान निरस्त होने की सूचना यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी लेकिन जो यात्री एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे एयरलाइंस द्वारा उनका दूसरे विमान से टिकट या फूल रिफंड दे रही थी। इसके अलावा एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता स्वयं यात्रियों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनकी परेशानी के हिसाब से उनकी हर संभव मदद की।
