वाराणसी में इंडिगो संकट के आठवें दिन भी 16 उड़ानें रद, जान लें पूरी लिस्ट
वाराणसी में इंडिगो एयरलाइंस का संकट आठवें दिन भी जारी है, जिसके चलते आज भी 16 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ानें रद्द होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर- बुधवार से प्रारंभ हुआ इंडिगो संकट धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मंगलवार को भी 16 विमानों का आवागमन नहीं हो सका। एयरलाइंस ने इन उड़ानों को निरस्त करने की घोषणा पहले ही कर दी थी।
हालांकि, रात 2:45 बजे पुणे का विमान वाराणसी पहुंचा और यह विमान अपने निर्धारित समय 3:30 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। इसके अतिरिक्त, मुंबई का विमान भी अपने निर्धारित समय सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचा। लेकिन, एयरलाइंस ने ऑपरेशनल कारणों से पांच महानगरों की 16 उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया।
इन रद्द उड़ानों में बैंगलुरु की दो, दिल्ली की दो, हैदराबाद की एक, मुंबई की एक और कोलकाता की एक उड़ान शामिल हैं। आने वाली उड़ानों के निरस्त होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं।
इंडिगो एयरलाइंस के इस संकट ने यात्रियों को काफी परेशान किया है। कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से चेक करें।
इस संकट के कारण, एयरलाइंस ने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की पेशकश की है, लेकिन कई यात्रियों को अपनी यात्रा में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं।
इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि वे जल्द ही अपनी सेवाओं को सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि, इस संकट के चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एयरलाइंस ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
इस प्रकार, इंडिगो संकट के आठवे दिन भी स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन यात्रियों को अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एयरलाइंस की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ताकि यात्रा में कोई और बाधा उत्पन्न न हो। इस संकट के समाधान के लिए एयरलाइंस की ओर से उठाए गए कदमों की निगरानी की जा रही है, और यात्रियों को नियमित अपडेट प्रदान किए जा रहे हैं।
ये विमान रहे निरस्त
- इंडिगो का हैदराबाद का विमान 6 ई 6719/432
- इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 6258/2231
- इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 2334/2321
- इंडिगो बैंगलुरु का विमान 6 ई 185/353
- इंडिगो बैंगलुरु का विमान 6 ई 897/144
- इंडिगो मुंबई का विमान 6 ई 6447/6570
- इंडिगो कोलकाता का विमान 6 ई 822/507
- इंडिगो बैंगलुरु का विमान 6 ई 897/499
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।