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वाराणसी में गंगा की लहरों ने शीतला मंद‍िर में किया प्रवेश, बाढ़ के रौद्र रूप ने घाट किनारे दी चुनौती

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:45 PM (IST)

काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है, शीतला माता मंदिर में पानी घुस गया है और दशाश्वमेध घाट भी जलमग्न है। नदी का जलस्तर चेताव ...और पढ़ें

काशी में गंगा का विकराल रूप, मंदिर में प्रवेश और घाटों पर बाढ़ का कहर।

काशी में गंगा का विकराल रूप, मंदिर में प्रवेश और घाटों पर बाढ़ का कहर।

HighLights

  1. गंगा का पानी शीतला माता मंदिर में प्रवेश कर गया।

  2. दशाश्वमेध घाट जलमग्न, गंगा आरती छत पर हो रही।

  3. गंगा चेतावनी बिंदु के करीब, खतरा बिंदु पार करने की आशंका।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा की लहरों ने अब अपना रौद्र रूप द‍िखाना शुरू कर द‍िया है। बाढ़ का स्‍तर इतना हो चुका है क‍ि शीतला माता मंद‍िर में गंगा की लहरों ने प्रवेश कर आस्‍था का अनोखा म‍िलाप प्रस्‍तुत क‍िया है। वहीं अब जहां गंगा आरती छत पर ही शुरू हो चुकी है तो दूसरी ओर च‍िताएं भी अब गल‍ियों की ओर ऊपर रुख करने लगी हैं। जबकि‍ कतार लगने की नौबत भी आ चुकी है। 

दशाश्‍वमेध घाट पर अब पर्यटक नहीं जा सकते क्‍योंक‍ि सभी सीढ़ि‍यां पूरी तरह से पानी में डूबने के साथ ही हादसे की सूरत भी बनाने लगी हैं। गंगा अब न‍िचले क्षेत्रों की गल‍ियों में प्रवेश कर चुकी हैं। कई प्रमुख गल‍ियों के मुहाने पर नौकाएं बंधने लगी हैं। माना जा रहा है क‍ि नदी का यही रुख कायम रहा तो जल्‍द ही गल‍ियों में नाव चलने की नौबत आ सकती है। जबक‍ि पलट प्रवाह से वरुणा में भी पानी बढ़ने से न‍िचले माेहल्‍लों में पानी घरों में घुसने लगा है। 

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केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सुबह आठ बजे तक 53.0mm तक बार‍िश दर्ज की गई है। ज‍िसकी वजह से गंगा का राजघाट स्‍थ‍ित सेंटर से ल‍िए गए आंकड़ों ने बाढ़ की दुश्‍वारी बताई है। काशी में गंगा का चेतावनी स्‍तर 70.262 मीटर है तो खतरा ब‍िंंदु 71.262 मीटर है। वहीं अध‍िकतम 73.901 मीटर अब तक दर्ज क‍िया गया है। नदी का रुख बढ़ाव की ओर होने की वजह से आगे भी नदी के जलस्‍तर में इजाफा होना तय माना जा रहा है। 

जल आयोग ने बताया क‍ि बुधवार की सुबह आठ बजे गंगा का जलस्‍तर 67.68 मीटर पर था। जबक‍ि बढ़ाव का रुख पांच सेंमी प्रत‍िघंटे की दर बनी हुई है। चौबीस घंटों में 96cm/24hr की दर होने से माना जा रहा है क‍ि यही रुख रहने पर अगले 48 घंटों में काशी में गंगा चेतावनी ब‍िंंदु पार कर जाएंगी, इसके साथ ही खतरा ब‍िंंदु को भी पार करने में अध‍िक समय नहीं लगेगा। माना जा रहा है क‍ि इसी सप्‍ताह गंगा का रुख खतरा ब‍िंंदु के पार जा सकता है। 

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वहीं वरुणा में पलट प्रवाह होने की वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी न‍िचले मोहल्‍लों का रुख करने लगा है। बाढ़ की वजह से लोग अब पलायन की राह भी देखने लगे हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने की वजह से सुरक्षि‍त स्‍थानों की ओर लोग जाने की तैयारी में जुट गए हैं। जबक‍ि प्रशासन भी राहत और बचाव कार्य के साथ ही सुरक्ष‍ि‍त स्‍थान पर सभी को ठहराने की तैयारी कर रहा है। 

दूसरी ओर गंगा में बाढ़ की वजह से नौकाओं का संचालन पूरी तरह से ठप है जबक‍ि नौकाओं को सुरक्ष‍ित स्‍थान पर बांधने के साथ ही नावि‍क अब गंगा की मनुहार कर रहे हैं ताक‍ि बाढ़ खत्‍म होने से उनकी आजीव‍िका शुरू हो सके। वहीं एनडीआरएफ और जल पुल‍िस नदी के रुख पर लगातार नजर रखे हुए है। जबक‍ि दशाश्‍वमेध घाट पर पुल‍िस चौकी में भी पानी प्रवेश करने को मानो आतुर हो चला है। जबकि‍ गल‍ियों में पानी अब प्रवेश करने लगा है। 