वाराणसी में 20 हजार बकाया होने पर इलाज और दवा बंद कर दी, बच्ची की मौत के बाद हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित केयर हास्पिटल में सोमवार को इलाज के दौरान दो वर्ष की मासूम आरवी की मौत हो गई। मझवां, अदलहाट मीरजापुर के रहने वाले विजय यादव अपनी बच्ची के फेफड़े में संक्रमण के कारण तीन दिन से भर्ती किए थे । आरोप है कि ट्यूब डालने के बाद कोई डाक्टर देखने नहीं आया।

20 हजार बकाया होने पर इलाज और दवा बंद कर दिया गया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं स्वजन का आरोप रहा कि नर्स ने स्वजनों संग बत्तमीजी से बात किया, जिसके कारण मृतक के परिवार वाले नाराज होकर हंगामा करने लगे।