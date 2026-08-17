वाराणसी में 20 हजार बकाया होने पर इलाज और दवा बंद कर दी, बच्ची की मौत के बाद हंगामा
वाराणसी के केयर हॉस्पिटल में दो साल की मासूम आरवी की इलाज के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने 20 हजार बकाया होने पर इलाज रोकने का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, पुलिस के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ।
HighLights
केयर हॉस्पिटल में दो साल की बच्ची की मौत।
20 हजार बकाया होने पर इलाज रोकने का आरोप।
परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित केयर हास्पिटल में सोमवार को इलाज के दौरान दो वर्ष की मासूम आरवी की मौत हो गई। मझवां, अदलहाट मीरजापुर के रहने वाले विजय यादव अपनी बच्ची के फेफड़े में संक्रमण के कारण तीन दिन से भर्ती किए थे । आरोप है कि ट्यूब डालने के बाद कोई डाक्टर देखने नहीं आया।
20 हजार बकाया होने पर इलाज और दवा बंद कर दिया गया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं स्वजन का आरोप रहा कि नर्स ने स्वजनों संग बत्तमीजी से बात किया, जिसके कारण मृतक के परिवार वाले नाराज होकर हंगामा करने लगे।
थोड़ी देर बाद अस्पताल प्रबंधन के ध्यान नहीं देने पर मृतक के स्वजन अस्पताल से निकलकर नेवादा से सुंदरपुर मार्ग पर चक्काजाम करके अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया।
सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गौतम ने स्वजनों को शांत कराया। चक्काजाम की सूचना पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार भी मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराए। हालांकि लोगों में अस्पताल प्रबंधन को लेकर आक्रोश बना रहा। जबकि परिजनों के हंगामे के दौरान काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।