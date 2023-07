वाराणसी के महेशपुर में न‍िर्माणाधीन स‍िक्‍स लेन जीटी रोड क‍िनारे सो रहे एक मजदूर के स‍िर पर ट्रक का पह‍िया चढ़ गया। ज‍िससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर की मौत पर स्‍वजनों संग इलाकाई लोग भड़क गए। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने लोगों को समझाने का प्रयास क‍िया। घंटों की मशक्‍कत के बाद आक्रोशत लोग कार्रवाई के आश्‍वासन पर शांत हुए।

Varanasi News: वाराणसी में मजदूर की सड़क हादसे में मौत के बाद रोते ब‍िलखते स्‍वजन

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, जेएनएन। महेशपुर में निर्माणाधीन जी टी रोड की सिक्स लेन पर सड़क क‍िनारे सो रहे मडुआडीह थानाक्षेत्र के शिवदासपुर सिंधोरिया कॉलोनी निवासी लगभग 26 वर्षीय सिकन्दर राजभर उर्फ भीम नामक मजदूर का सिर, पार्किंग के लिए बैक हो रही ट्रक के पहिए की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुचे सैकड़ों क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो महिलाएं भड़क गई व चक्काजाम करने लगीं। आक्रोश‍ित लोग दुर्घटना करने वाले ट्रक को चालक संग पकड़ने की मांग कर रहे थे। मडुआडीह थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने परिजनों को समझाया इसके बाद परिजन मान गए। लोगों ने बताया कि सिकन्दर ट्रांसपोर्ट एरिया में पल्लेदारी का काम करता था। सिकन्दर की शादी चार वर्ष पूर्व चौरी, भदोही निवासी ज्योति राजभर से हुई थी। दोनों से कोई संतान नहीं थी। सिकन्दर की मां धन्नी देवी की मृत्यु डेढ़ माह पूर्व ही हुई थी। सिकन्दर के अचानक से हुई मृत्यु पर पिता शंकर,उसकी पत्नी ज्योति व उसके दो छोटे भाई शेखर व पिंटू को झकझोर कर रख दिया। परिजनों संग क्षेत्र की महिलाओं का भी रो-रो कर बुरा हाल था। लोग मृतक की पत्नी संग परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की मांग कर रहे थे।

Edited By: Prabhapunj Mishra