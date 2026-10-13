वाराणसी में पतंगबाजों के ‘फेस कोड’ से खुलता है प्रतिबंधित मांझे के गोदाम का ताला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा मांझे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। बेचने वालों पर कार्रवाई हुई भी है और हो भी रही है। फिर भी यह बिक रहा है और लोगों की जान ले रहा है। बस अब बिक्री के तरीके बदल गए हैं। दुकानों पर केवल पतंग और सूती मांझा दिखता है लेकिन प्रतिबंधित मांझा से पतंग उड़ाने वालों के पहुंचते ही उनके ‘फेस कोड’ गोदामों का ताला खुल जाता है।

दुकानदार चेहरा पहचानते ही चोरी छिपे मांझा उपलब्ध करा देता है। सबसे ज्यादा प्रतिबंधित मांझे की बिक्री औरंगाबाद, दालमंडी, लोहता, चेतगंज, शिवपुर में होती है। औरंगाबाद तो इसका गढ़ है यह पुलिस भी मानती है। पतंग के पुराने कारोबारी ने बताया कि प्रतिबंधित मांझे के गोदाम औरंगाबाद में हैं। यहीं से पान, किराना और जनरल स्टोर चलाने वाले छोटे दुकानदार चोरी-छिपे बेचने के लिए खरीद लाते हैं।

हालांकि, दुकानदार अनजान खरीदार से दो टूक शब्दों में प्रतिबंधित मांझा रखने से मना कर देता है। मोहल्ले के लोग और बहुत ज्यादा विश्वास वाला चेहरा होने पर उसे बाद में या इंटरनेट पर काल करके बुलाया जाता है। फिर कागज में या किसी डिब्बे में छिपाकर मांझे की सप्लाई की जाती है। यही नहीं इसका पैसा पहले से भुगतान करना होता है।

सात सौ से एक हजार रुपये प्रति किलो है रेट

प्रतिबंधित मांझा 700 से 1000 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। सबसे ज्यादा महंगा मांझा गोल्ड ब्रांड का होता है। इसकी कीमत प्रति किलो एक हजार रुपये है। इसी प्रकार टुनटुन नाम से बिकने वाले मांझे का दाम प्रति किलो 950 रुपये है। आल आउट 850 रुपये, मोनो काइट 850 रुपये और हीरो 800 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है।

लोकल में भी बना रहे हैं जानलेवा मांझा

प्रतिबंधित मांझे को लोकल में भी चोरी छिपे बनाया जाता है। सूती धागे पर लेड की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे यह जल्दी कटता नहीं है। वहीं कोलकाता और गुजरात के रास्ते भी प्रतिबंधित मांझे की खेप यहां आती है।