ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने सुनवाई की अगली तिथि सात सितंबर मुकर्रर की, पक्षकार मामले में भी हुई सुनवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार के नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने व किरण सिंह की ओर से बंद तहखानों का एएसआइ सर्वे करने की मांग समेत अन्य लंबित मुकदमों की मंगलवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी के ही मामले में 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के दृष्टिगत सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए जिला जज ने सात सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

बता दें कि वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल एक रिट याचिका 1246/2020 में सुप्रीमकोर्ट द्वारा 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में ज्ञानवापी से संबंधित लंबित मुकदमों में अगले आदेश तक कोई भी प्रभावी अंतरिम अथवा अंतिम आदेश पारित न करने का अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि जिस मुकदमे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट (उपासना स्थल अधिनियम) का मामला शामिल है उसमें अगले आदेश तक कोई प्रभावी अथवा अंतरिम आदेश पारित न किया जाए।





जयप्रकाश ने पक्षकार बनाने की प्रार्थना पत्र वापस लेने की अपील की

मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने को लेकर पांच महिलाओं राखी सिंह,रेखा पाठक,मंजू व्यास,सीता साहू,लक्ष्मी देवी की ओर से दाखिल मुकदमा में चोलापुर थाना क्षेत्र के महमुदपुर गांव निवासी जयप्रकाश रामचन्दर राजभर ने 24 मई 2025 को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जयप्रकाश की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपना प्रार्थना पत्र वापस लेने की इजाजत देने की अदालत से अपील की। इस अपील पर मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी,सुभाष नंदन चतुर्वेदी व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अधिवक्ता मुमताज अहमद व रईस अहमद ने प्रार्थी पर हर्जाना लगाने की मांग की।

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