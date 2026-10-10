वाराणसी में नवरात्र की रौनक: पूजा सामग्री बाजार में बढ़ी चहल-पहल, लाल या पीली चुनरी कौन सी शुभ?

जागरण संवाददाता, वाराणसी : दुर्गाकुंड बाजार शारदीय नवरात्र के उल्लास में रंगने लगा है। कहीं लाल-पीली चुनरियों की छटा है तो कहीं गुड़हल की मालाओं की लालिमा। नारियल, पूजन थाली और कलश स्थापना की सामग्री से सजी दुकानों पर खरीदारी शुरू हो गई है। मह‍िलाओं के बीच सबसे बड़ी समस्‍या पीली या लाल चुनरी को लेकर है।

मां कूष्मांडा देवी मंदिर के दक्षिणी हिस्से में लगी दुकानों से भक्त घरों में कलश स्थापना और पूजा पंडालों की सजावट के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। इस बार सजावटी वस्तुओं के दाम पिछले वर्ष की तुलना में पांच से 10 प्रतिशत तक बढ़े हैं। इसके पीछे बाजार में छाई महंगाई ज‍िम्‍मेदार मानी जा रही है। हालांक‍ि कीमतों में अध‍िक फर्क नहीं होने की वजह से बाजार सामान्‍य ही है।

बाजार में गुड़हल की माला 20 से 200 रुपये तक, दौना पत्ती की माला 50 से 60 रुपये और नारियल लगभग 50 रुपये का मिल रहा है। चुनरी की कीमत 10 रुपये से शुरू है। कढ़ाई और बेल-बूटे वाली दो मीटर की चुनरी 1500 रुपये तक की है, जबकि पूजन थाली 250 रुपये में उपलब्ध है। जबक‍ि शास्‍त्रीय व‍िधान के अनुसार लाल चुनरी ही मां को चढ़ाई जाती है।