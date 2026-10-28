भाजपा की ओर से प्रदेश कमेटी में पीएम नरेन्द्र मोदी को काशी से स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भाजपा काशी क्षेत्र से प्रदेश कार्य समिति सदस्य की सूची रविवार की रात जारी कर दी थी। इस सूची में वाराणसी से नए चेहरों को जगह मिली है। काशी से 14 सदस्य बने हैं, जिसमें 11 नए हैं। इन्हें पहली बार प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किया गया है। सूची में जातीय समीकरण का पूरा संतुलन रखते हुए प्रदेश कमेटी ने महिलाओं व अल्पसंख्यक वर्ग से भी प्रतिनिधित्व दिया है।

काशी क्षेत्र की सूची में वाराणसी से लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं। वाराणसी से जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह अखंड को पहली बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग से हैदर अब्बास चांद को पहली बार प्रदेश कार्यसमिति में शामिल कर पार्टी ने अपने नारे सबका साथ सबका विकास काे भी मजबूत किया है।

आधी आबादी से मीना चौबे, निर्मला पटेल भी पहली बार शामिल हुई हैं। विद्यासागर राय, राम गोपाल मोहले, शशिकांत राय, सौरभ सिंह, सुधीर मिश्र, निर्मला पटेल भी पहली बार प्रदेश कमेटी का हिस्सा बन रही हैं। कुल 14 लोगों में से पार्टी ने तीन पुराने चेहरों केदारनाथ सिंह, बीना पांडेय और अजय सिंह को भी शामिल किया है।