सारनाथ में पर्यटक नमो घाट पर होने वाले एयर शो का एलईडी पर ले सकेंगे आनंद

जागरण संवाददाता वाराणसी। वायु सेना के 94 वीं वर्षगांठ के मौके पर काशी में तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन किया गया है। जिसका सीधा प्रसारण सारनाथ में आने वाले पर्यटक बड़ी एलईडी किए माध्यम से देख सकेंगे। इसके लिए संग्रहालय के पास बड़ी एलइडी लगा दी गई है।

काशी में पहली बार हो रहे एयर शो को लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह दिख रहा है। छत के ऊपर से जाते तेज आवाज वाले जहाजों को देख रहे है। काशी में 22, 24 व 25 अक्टूबर को नमो घाट से अस्सी घाट तक एयर शो होना हैं।