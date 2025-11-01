जागरण संवाददाता, वाराणसी। वैसे तो बनारस में दर‍िद्दर दीपावली के अगले द‍िन सुबह भगाने की मान्‍यता है। लेक‍िन, अवध क्षेत्र में देवोत्‍थानी एकादशी पर दर‍िद्दर खेदने यानी भगाने की परंपरा है। जौनपुर सह‍ित कई क्षेत्रों में एकादशी पर गन्‍ने की गेड़ से दर‍िद्दर भगाने के ल‍िए सुबह मह‍िलाएं सूप पीटती हैं।

वहीं दूसरी ओर तुलसी विवाह में गन्ने की बढ़ती कीमत ने उसकी मिठास को भले ही कम कर दिया हो, लेकिन आस्थावानों ने महंगा होने के बावजूद गन्ने की जमकर खरीदारी की। देवोत्थानी एकादशी पर गन्ने से मनौती मनुहार की पुरानी परंपरा है। इस दिन घरों में तुलसी विवाह के लिए आस्थावान बड़े श्रद्धा भाव से चार गन्नों का मंडप बनाकर तुलसी माता का पूजन करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन से गन्ने को चुहा भी जा सकता है।

तुलसी विवाह को ध्यान में रखते हुए बाजारों में लाल और सफेद गन्ने की बड़ी मात्रा उपलब्ध हो गई है, लेकिन उनकी कीमत अभी भी महंगी बनी हुई है। सामान्य दिनों में जो गन्ना 15 रुपये प्रति पीस बिकता था, वह तुलसी पूजन के कारण शनिवार को बाजार में 30 रुपये प्रति पीस की दर पर उपलब्ध था।