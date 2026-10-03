पूर्वांचल में नाम ही काफी है, लिहाजा सड़कों का सीना आसनी से चीर रही हैं ओवरलोड ट्रकें

जेपी पांडेय, जागरण, वाराणसी। प्रदेश में सरकार और व्यवस्था बदली लेकिन ओवरलोड ट्रकों का खेल बंद नहीं हुआ। ओवरलोड ट्रकों के चालक पूर्वांचल की सड़कों को तहस नहस कर रहे हैं। हाईवे व रिंग रोड पर इन ओवरलोड ट्रकों को पकड़ना तो दूर और उनकी तरफ जिम्मेदार परिवहन अधिकारी देखते तक नहीं हैं। क्षत्रिय, बाबा, लिखे ओवरलोड ट्रकें सड़कों पर धमा-चौकड़ी मचा रही हैं।

यह तो एक बानगी है। इस तरह न जाने कितने नामों से ओवरलोड ट्रकें पूर्वांचल की सड़कों पर बर्बाद कर रही हैं। सवाल उठता है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सड़काें पर ओवरलोड ट्रकें दिखाई पड़ती है लेकिन परिवहन अधिकारियों को नहीं। इसके लिए खनन अधिकारी भी कम जिम्मेदार नहीं है।

वाराणसी के पूर्व खनन अधिकारी पराजित त्रिपाठी को ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और जांच में संलिप्तता मिलने पर पिछले वर्षों निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन अधिकारी ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

ओवरलोड ट्रकों से सड़कें खराब हो रही हैं। परिवहन मंत्रालय लगातार ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार को पत्राचार कर रही है। मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव परिवहन आदेश को अमल में लाने की बात कर रहे हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिम्मेदार परिवहन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद भी इन अफसरों के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।



मंत्री ने पकड़ी ओवरलोड ट्रकें, मिली प्रतिकूल प्रविष्टि

पिछले वर्ष मीरजापुर से लाैट रहे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने टेंगरा मोड़ पर ओवरलोड ट्रकें पकड़ने के साथ नाराजगी जाहिर की थी। इसी प्रकार बलिया और गाजीपुर में भी ओवरलोड ट्रकों को पकड़ने के साथ स्थानीय थाने में बंद कराया था।