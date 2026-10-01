जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी के कुंभी स्‍थ‍ित बलरामपुर चीनी मिल के लिए चला 200 टन से भी ज्यादा वजनी वेसल वैक्यूम ब्‍वायलर लेकर 308 पहिये वाला ट्रेलर गुरुवार की सुबह कोइराजपुर तक पहुंचा। यहां अंडरपास से आगे हरहुआ रिंग रोड चौराहे के लिए निकला तो धीरे-धीरे ट्रेलर हरहुआ चौराहे पर पहुंचते ही ट्रेलर को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

ट्रेलर जैसे ही हरहुआ ब्रिज के पास पहुंचा तो ट्रेलर पर लदे मशीनरी की ऊंचाई अधिक होने से ट्रेलर पुल के नीचे से नहीं न‍िकल सका। ट्रेलर को सड़क क्रास कराने के लिए साथ चल रहे टेक्नीशियनों की टीम ने उसको बाबतपुर वाराणसी मार्ग के विपरित दिशा से भेलखा क्रासिंग से ट्रेलर को सही दिशा में ले जाने के लिए वाराणसी की तरफ मोड़ दिया।

वहीं चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल होने से ट्रेलर मोड़ने में दिक्कत आने पर टीम द्वारा सिग्नल खोलकर ट्रेलर को आगे रवाना किया गया। इस दौरान रिंगरोड चौराहे पर दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। लगभग के घंटे बाद ट्रेलर विपरीत दिशा से भेलखा होते हुए हरहुआ रिंगरोड चौराहे पर पहुंचा। उसके बाद ट्रेलर रिंगरोड से होते हुए वाजिदपुर चौराहा क्रास करते हुए बड़ागांव थाना क्षेत्र के इदिलपुर गांव से सीधे शिवपुर थाना क्षेत्र में प्रवेश किया।