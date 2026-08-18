जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग ने इस पूरे सप्‍ताह के लि‍ए डराने वाला अलर्ट जारी क‍िया है। एक ओर मानसून पूर्व मौसम व‍िज्ञा‍न‍ियों ने अलनीनो की वजह से कम बरसात का संकेत देकर डराया था तो वहीं दूसरी ओर अलनीनो का असर कमजोर पड़ने के सा‍थ ही मानसून अब अध‍िक प्रभावी बनता जा रहा है। माना जा रहा है क‍ि अब मानसूनी सत्र में औसत के करीब तक बरसात हो सकती है।

मौसम व‍िभाग ने इस पूरे सप्‍ताह के शुरुआत में भारी बरसात का संकेत देते हुए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी कि‍या है। बाबतपुर के साथ ही बीएचयू के मौसम व‍िज्ञान केंद्र ने भी मौसम का रुख तल्‍ख बनने और झमाझम बरसात के संकेत देकर पूर्वांचल को भी आगाह क‍िया है। वजह यह भी है क‍ि पश्‍च‍िम और पहाड़ों पर बार‍िश का पानी अब मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में पूर्वांचल भर में हो रही बरसात अगर अध‍िक प्रभावी हुई तो नद‍ियों का उफान शहर, गांव गली मोहल्‍लों में प्रभाव डाल सकता है।

मौसम व‍िभाग ने शुरुआती दौर में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर पूर्वांचल के लोगों को सतर्क क‍िया है। इसकी वजह बादलों की अनुकूल पर‍िस्‍थ‍ित‍ि ही नहीं बल्‍क‍ि लोकल हीट‍िंंग से उपजे हालात भी हैं। माना जा रहा है क‍ि सोमवार से हो रही बरसात जो मंगलवार को भी जारी रही वह सप्‍ताह के आख‍िर तक इसी तेवर के साथ बरकरार रह सकती है। इसकी वजह से पूर्वांचल में मानसूनी सक्र‍ियता की वजह से हादसे और बाढ़ का क्रम लोगों को प्रभाव‍ित कर सकता है। खासकर गंगा और सरयू की उफान मारती लहरें चुनौती दे सकती हैं।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 29.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 3.4 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 24.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.3 ड‍िग्री कम रहा। इस दौरान 046.6mm तक‍ बरसात भी दर्ज की गई है। जबक‍ि आर्द्रता का स्‍तर अध‍िकतम 92% और न्‍यूनतम 90% दर्ज की गई है। माना जा रहा है क‍ि आर्द्रता में इजाफा लोकल हीट‍िंंग के हालत बनाएगा ज‍िसकी वजह से बादलों की सक्र‍ियता पूर्वांचल में बूंदाबांदी की सूरत बनाए रखेगा।