जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू में रविवार की आधी रात के बाद से आरंभ कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट में पहले ही दिन सोमवार की शाम तक 17 विद्यार्थियों को करोड़पति बनने का आमंत्रण देश-दुनिया की अनेक प्रसिद्ध कंपनियों ने दिया। उन्हें एक करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक पैकेज देने को कहा।

पहले ही दिन एक छात्र को सर्वाधिक पैकेज के रूप में 1.67 करोड़ रुपये का आफर मिला। पहले ही दिन बेहतर बोहनी से आइआइटी के छात्रों व प्राध्यापकों के चेहरे खिल गए। यह उद्योग क्षेत्र में संस्थान की बढ़ती विश्वसनीयता और छात्रों की विकसित होती प्रतिभा का परिचायक है। इस बार पहले ही दिन मिला सबसे बड़ा पैकेज अब तक के 10 वर्षों के इतिहास में पहले दिन का सबसे बड़ा पैकेज है।

पिछले वर्ष पहले दिन एक छात्र को 1.65 कराेड़ का पैकेज आफर किया गया था। पहले दिन चले प्लेसेंट ड्राइव में कुल 125 नामी-गिरामी कंपनियों ने भाग लिया और 489 छात्रों को भाग्योदय का निमंत्रण दिया। पहले ही स्लाट में 55 कंपनियों ने 209 छात्रों को अपने साथ काम करने का निमंंत्रण देते हुए 45.19 लाख रुपये वार्षिक से 1.67 करोड़ वार्षिक रुपयों के पैकेज देना स्वीकार किया।

70 कंपनियों ने फाइनल इयर के 280 विद्यार्थियों को प्री-प्लेसमेंट आफर दिया यानी उनकी डिग्री पूरी होने के पहले ही उन्हें अपने यहां नौकरी देने की पेशकश की। 98 कंपनियों ने प्री फइलन इयर के 443 छात्रों को सवैतनिक इंटर्नशिप के लिए बुलाया।