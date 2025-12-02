Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIT BHU के 17 छात्रों को पहले ही दिन करोड़पति बनने का म‍िला मौका

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    आईआईटी बीएचयू के 17 छात्रों को पहले ही दिन करोड़पति बनने का आमंत्रण मिला है। प्रतिष्ठित कंपनियों ने इन छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक पैकेज पर नौकरी की पेशकश की है। संस्थान के निदेशक ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। इस वर्ष प्लेसमेंट ड्राइव की शुरुआत उत्साहजनक रही है और उच्चतम पैकेज में वृद्धि देखी गई है। संस्थान को उम्मीद है कि और भी छात्रों को अच्छे पैकेज मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पहले ही दिन एक छात्र को सर्वाधिक पैकेज के रूप में 1.67 करोड़ रुपये का आफर मिला। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू में रविवार की आधी रात के बाद से आरंभ कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट में पहले ही दिन सोमवार की शाम तक 17 विद्यार्थियों को करोड़पति बनने का आमंत्रण देश-दुनिया की अनेक प्रसिद्ध कंपनियों ने दिया। उन्हें एक करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक पैकेज देने को कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले ही दिन एक छात्र को सर्वाधिक पैकेज के रूप में 1.67 करोड़ रुपये का आफर मिला। पहले ही दिन बेहतर बोहनी से आइआइटी के छात्रों व प्राध्यापकों के चेहरे खिल गए। यह उद्योग क्षेत्र में संस्थान की बढ़ती विश्वसनीयता और छात्रों की विकसित होती प्रतिभा का परिचायक है। इस बार पहले ही दिन मिला सबसे बड़ा पैकेज अब तक के 10 वर्षों के इतिहास में पहले दिन का सबसे बड़ा पैकेज है।

    पिछले वर्ष पहले दिन एक छात्र को 1.65 कराेड़ का पैकेज आफर किया गया था। पहले दिन चले प्लेसेंट ड्राइव में कुल 125 नामी-गिरामी कंपनियों ने भाग लिया और 489 छात्रों को भाग्योदय का निमंत्रण दिया। पहले ही स्लाट में 55 कंपनियों ने 209 छात्रों को अपने साथ काम करने का निमंंत्रण देते हुए 45.19 लाख रुपये वार्षिक से 1.67 करोड़ वार्षिक रुपयों के पैकेज देना स्वीकार किया।

    70 कंपनियों ने फाइनल इयर के 280 विद्यार्थियों को प्री-प्लेसमेंट आफर दिया यानी उनकी डिग्री पूरी होने के पहले ही उन्हें अपने यहां नौकरी देने की पेशकश की। 98 कंपनियों ने प्री फइलन इयर के 443 छात्रों को सवैतनिक इंटर्नशिप के लिए बुलाया।

    प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के समन्वयक प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आइआइटी बीएचयू की प्र्रतिष्ठा और यहां के मेधावी छात्रों की प्रतिभा को देखते हुए देश-दुनिया की सैकड़ों कंपनियों ने अपने द्वार खोल दिए हैं।

    बताया क‍ि पिछले वर्ष जनवरी माह में एक छात्र को अब तक का सर्वाधिक 2.2 करोड़ रुपये के पैकेज का आमंत्रण एक कंपनी ने दिया था। अभी आने वाले दिनों में यहां के छात्रों को और भी बेहतर प्लेसमेंट मिल सकता है।