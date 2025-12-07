Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIT BHU के प्लेसमेंट में छात्रों को मिले 1005 ऑफर, 17 विद्यार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    आईआईटी बीएचयू ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के प्लेसमेंट सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। केवल पांच दिनों में 1005 ऑफर प्राप्त हुए, जबकि पिछले साल यह आंकड ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ प्रतिवर्ष और औसत पैकेज 29.23 लाख प्रतिवर्ष दर्ज किया गया है। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू ने शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के प्लेसमेंट सत्र के प्रथम चरण में बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्लेसमेंट के केवल पांच दिनों में कुल 1005 आफर प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष आंकड़ा प्लेसमेंट के बारहवें दिन प्राप्त हुआ था, जो इस वर्ष के प्रदर्शन और उद्योग जगत के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। वैश्विक रोजगार परिदृश्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस वर्ष का सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ प्रतिवर्ष और औसत पैकेज 29.23 लाख प्रतिवर्ष दर्ज किया गया है। प्लेसमेंट के पहले ही दिन 17 छात्रों को एक करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज प्राप्त हुए, जबकि क्वांटम, फिनटेक और डीप-टेक सेगमेंट की कंपनियों ने छात्रों में विशेष रुचि दिखाई। निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि उत्कृष्ट प्लेसमेंट परिणाम विद्यार्थियों की नवाचार क्षमता, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है।

    छात्र अपनी योग्यता और ईमानदारी से विश्व की शीर्ष कंपनियों का विश्वास जीतते आ रहे हैं। भर्ती करने वाले प्रमुख संस्थान : रुब्रिक, ग्रैविटान, डायचे बैंक, साइफार्न, वीजा, मास्टरकार्ड, ऊबर, धोबीलाइट, एक्यूआर कैपिटल्स, एसएलबी, मायकार्मा, यूआईपाथ, स्प्रिंक्लर, यूनिफाई ऐप्स, नेशन विथ नामो, फोनपे, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), हिल्टी, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक, क्वालकाम, गोल्डमैन सैक्स, निर्वाणा, एनवीडिया, सेल्सफोर्स, ओरेकल, डेटाब्रिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेएलआर टीबीएसआई, बजाज, जेप्टो, परनोड रिकार्ड, सीमेंस ईडीए, बीएनवाई मेलान, एसआरआईएन, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स, एटफोल्ड.एआइ, डीई शा, जेपी मार्गन चेस, इंफोएज, एडोबी, पैटर्न, एक्सट्रिया, सिस्को, वालमार्ट, जिंदल स्टील, कोहेसिटी, लिंक्डइन, थाटस्पाट, आईसीआईसीआई बैंक व गोदरेज आदि।

    उम्दा प्रदर्शन, पिछले वर्ष आंकड़ा प्लेसमेंट के 12वें दिन प्राप्त हुआ : सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ प्रतिवर्ष जबकि औसत पैकेज 29.23 लाख प्रतिवर्ष l पहले ही दिन 17 विद्यार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज मिला।

     

    साइंस फेस्टिवल में बीएचयू ने साझा की शोध प्रगति

    काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने चंडीगढ़ में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में विज्ञान संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान के शोध, तकनीकी नवाचार और कृषि संबंधी प्रगति साझा की। बीएचयू के प्रदर्शनी स्टाल पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शनों की श्रृंखला रही। हाइड्रोजन-चालित वाहन माडलों और ठोस अवस्था हाइड्रोजन भंडारण तकनीकों को पोस्टर और वीडियो के माध्यम से दर्शाया।

    नैनोटेक्नोलाजी, उन्नत सामग्री, कैंसर शोध, पादप रक्षा प्राइमिंग और आणविक पादप-सूक्ष्मजीव अंतःक्रिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल रहे। कृषि विज्ञान संस्थान ने किसानों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी नवाचारों को प्रस्तुत किया, इनमें नई और उन्नत फसल किस्मों का विकास, नव फसल संरक्षण तकनीक और उन्नत रोग प्रबंधन रणनीतियां शामिल रहीं। बीएचयू के पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने किया। प्रतिनिधिमंडल का समन्वय प्रो. एमए शाज ने किया।