जागरण संवाददाता, वाराणसी। मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी के लिए असली काम खत्म नहीं होता। शरीर की थकान, मांसपेशियों में खिंचाव और अगले मुकाबले की तैयारी के बीच रिकवरी सबसे अहम होती है। इसी दौरान खिलाड़ियों के सामने एक सवाल अक्सर रहता है, मैच के बाद ठंडे पानी में बैठें या गर्म पानी से नहाएं। दोनों तरीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा नहीं है।

खेल विज्ञान में ठंडे पानी में शरीर को डुबोने की प्रक्रिया को कोल्ड वाटर इमर्शन कहा जाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कठिन अभ्यास या मुकाबले के बाद इससे मांसपेशियों की सोरनेस और खिलाड़ी को महसूस होने वाली थकान कम हो सकती है। फुटबाल खिलाड़ियों पर हुए हालिया विश्लेषण में भी ठंडे पानी से मांसपेशियों की रिकवरी और दर्द में कुछ सुधार देखा गया, हालांकि हर स्थिति में इसका फायदा समान नहीं रहा।



खासकर लगातार मुकाबले हों तो ठंडा पानी उपयोगी

हॉकी, फुटबाल, कबड्डी या एथलेटिक्स जैसे खेलों में जब कम समय के अंतर पर दोबारा मुकाबला होना हो, तब खिलाड़ी जल्दी रिकवरी चाहते हैं। ऐसे समय में ठंडे पानी का इस्तेमाल मांसपेशियों की सोरेनेस और थकान कम महसूस कराने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे हर ट्रेनिंग के बाद जरूरी मानना सही नहीं होगा। हालिया समीक्षा में ठंडे पानी के प्रभाव को तापमान, समय और खिलाड़ी के लक्ष्य पर निर्भर बताया गया है।

ठंडे पानी का फायदा, लेकिन हर समय नहीं कठिन मैच के बाद मांसपेशियों की सोरनेस कम महसूस हो सकती है।

लगातार मुकाबलों के बीच रिकवरी के लिए उपयोग किया जाता है।

तत्काल ताकत या पावर की जरूरत हो तो समय का ध्यान रखना जरूरी है। हर खिलाड़ी पर इसका असर एक जैसा नहीं होता।

ठंडे पानी को बिना विशेषज्ञ सलाह के अत्यधिक ठंडे तापमान या लंबे समय तक इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

गर्म पानी कब बन सकता है बेहतर विकल्प

गर्म पानी शरीर को आराम देने और मांसपेशियों को ढीला महसूस कराने में मदद कर सकता है। हालिया व्यवस्थित समीक्षा में गर्म पानी में डुबकी लगाने से नींद की गुणवत्ता और कुछ परिस्थितियों में एनारोबिक पावर में सुधार के संकेत मिले हैं। इसलिए शाम की ट्रेनिंग के बाद जब खिलाड़ी का लक्ष्य आराम और नींद बेहतर करना हो, तो गर्म पानी उपयोगी विकल्प हो सकता है।

गर्म पानी के फायदे शरीर को आराम देने में मदद कर सकता है।

मांसपेशियों में जकड़न कम महसूस हो सकती है।

नींद की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं।

लंबे प्रशिक्षण चक्र में इसका असर अलग हो सकता है।

बहुत गर्म पानी में लंबे समय तक रहना सही नहीं है। खिलाड़ी का लक्ष्य तय करेगा तरीका

रिकवरी को लेकर सबसे बड़ी गलती यही है कि खिलाड़ी हर बार एक ही तरीका अपनाने लगें। हालिया शोध में ठंडे और गर्म पानी दोनों के फायदे संदर्भ पर निर्भर पाए गए हैं। खास बात यह भी है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल हर तरह की ट्रेनिंग के बाद करना सही नहीं माना जा सकता।