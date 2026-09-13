जागरण संवाददाता, वाराणसी। डिजिटल युग में जहां साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस अपनी तत्परता से जालसाजों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। रामनगर पुलिस और साइबर हेल्प डेस्क की सक्रियता के चलते साइबर ठगी के शिकार एक युवक को उसके 97,250 रुपये वापस मिल गए हैं। अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाकर पीड़ित ने वाराणसी पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

घटना के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी विकास यादव 1 जुलाई 2026 को साइबर जालसाजों का शिकार हो गए थे। शातिर ठगों ने उनके बैंक खाते से 97,250 रुपये उड़ा लिए। जैसे ही विकास को पैसे कटने का पता चला, उन्होंने बिना कोई देरी किए तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। समय पर की गई इस सूझबूझ भरी शिकायत का परिणाम यह रहा कि ठगी गई पूरी रकम बैंक स्तर पर ही होल्ड हो गई।

पैसे होल्ड होने के बाद पीड़ित विकास यादव ने रामनगर थाने पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा से मुलाकात की और अपनी पूरी समस्या बताई। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएचओ संजय मिश्रा ने त्वरित संज्ञान लेकर रामनगर थाने की साइबर हेल्प डेस्क टीम को मामले में लगाया। पुलिस टीम ने पीड़ित की सहायता करते हुए कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया।

रामनगर पुलिस की इस कुशल और त्वरित पैरवी के परिणामस्वरूप, पीड़ित के खाते से कटे पूरे 97,250 रुपये सफलतापूर्वक उनके बैंक खाते में वापस आ गए। ठगी गई रकम वापस पाकर विकास यादव का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने इस सराहनीय कार्य और त्वरित मदद के लिए प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा, साइबर हेल्प डेस्क टीम और पूरी वाराणसी पुलिस को धन्यवाद दिया है।

प्रभारी निरीक्षक रामनगर संजय मिश्रा ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल 1930 पर कॉल करें। शुरुआती "गोल्डन आवर" में की गई शिकायत से पैसे वापस मिलने की संभावना काफी अधिक होती है, जैसा कि विकास यादव के मामले में साबित हुआ।

इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वाराणसी पुलिस की तत्परता और सक्रियता ने एक बार फिर साबित किया है कि वे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच, पुलिस की यह पहल अन्य लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।