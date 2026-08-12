हेलो डॉक्टर: पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे...प्रेग्नेंसी में हो सकती है दिक्कत? विशेषज्ञों से लें सलाह

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रति गर्भवती को पूर्ण गर्भावस्था में कम से कम चार बार क्षेत्रीय आशा एवं एएनएम के माध्यम से स्त्रीरोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना अनिवार्य है, जिससे गर्भावस्था में जटिलता का समाधान ससमय किया जा सके। साथ ही इस बदलते मौसम में गर्भवती व धात्री महिलाएं पानी पीने में कमी न करें और घरेलू पौष्टिक आहार समय पर ग्रहण करें।

इससे जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हों। सभी सरकारी अस्पतालों में एक रुपये के पंजीकरण पर निश्शुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकाघाट की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. फाल्गुनी गुप्ता ने पाठकों से बात की। उन्होंने मासिक धर्म विकार, हार्मोन असंतुलन से जुड़ी आम समस्या, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राएड और बांझपन, गर्भधारण में कठिनाई, अनियमित माहवारी, सामान्य सर्दी और फ्लू, दस्त और पेट के संक्रमण, निमोनिया आदि के बारे में जानकारी दी। साथ ही बचाव व उपचार के बारे में भी बताया।

बच्चेदानी में गांठ है तीन माह से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी सुधार नहीं हुआ है? - लक्ष्मी (लालपुर-पांडेयपुर) गांठ के साइज और जगह पर इलाज निर्भर होता है जिसमें हार्मोनल थेरेपी से उपचार किया जाता है। जितना जल्दी हो सके। अपने निकट सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर इलाज कराएं।

मासिक धर्म समय पर नहीं आ रहा है क्या करें?- प्राची (मीरजापुर) सबसे पहले हार्मोनल पैनल जांच एवं अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। प्रोटिन, ओमेगा एसिड की खानपान में शामिल करें। साथ ही नियमित एक्सरसाइज करें और वजन नियंत्रण पर ध्यान दें। वहीं कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना होगा, जिससे आपका हार्मोनल इंबैलेंस (असंतुलन) का सुधार हो जाता है।

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मेरी बेटी के दो बच्चे हैं और तीसरा नहीं हो रहा है क्या करें?- उम्र प्रदीप मिश्रा (तेलियाबाग) महिला और पति दोनों की कुछ हार्मोनल संबंधित जांचें होंगी। महिला का बच्चेदानी संबंधित अल्ट्रसाउंड, एचएसजी और ब्लड प्रोफाइल जांच होगी। पति-पत्नि का रिपोर्ट के आधार पर काउंसलिंग कर इलाज प्रारंभ किया जाएगा।

मेरी शादी को पांच साल हो गया है। बच्चा दो माह तक गर्भ में रहता है और फिर खराब हो जाता है क्या करें?- प्रियंका प्रजापति (खोजवां) टॉर्च, हार्मोनल और बच्चेदानी एवं अंडाशय का अल्ट्रसाउंड जांच कराना होगा। रिपोर्ट के अनुसार पति-पत्नि की काउंसलिंग के बाद इलाज शुरू कर दिया जाता है।

मैं छह माह की गर्भवती हूं और मुझे डॉक्टर ने पित्त की थैली में पथरी बताया है। क्या बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? - सुमन (राजातालाब) गर्भावस्था के दौरान गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय-समय पर जांच कराते रहें। इससे काफी हद समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही कलर डापलर अल्ट्रसाउंड, एलएफटी, सीबीसी की जांच प्रसव से एक माह पूर्व अवश्य कराएं। बिना डॉक्टर के सलाह से दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है।

एक सप्ताह से गर्भावस्था में खुजली की समस्या हो रही है क्या करें?- मनीषा (दुर्गाकुंड) खुजली की अधिक समस्या होने पर खानपान में तलीय खाद्य सामग्री से परहेज कर बीमारी पर काबू पा जा सकता है। इसके बाद भी आराम न मिले तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर सीबीसी, एलएफटी की जांच कराकर इलाज कराएं।

एक माह में दो बार माहवारी की समस्या हो रही है क्या करें? इस कंडीशन में हार्मोनल असंतुलन, बच्चेदानी में पैथालाजिकल परिवर्तन की समस्या हो सकती है। ऐसे में स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर तुरंत अल्ट्रसाउंड, संबंधित हार्मोनल टेस्ट और परीक्षण जरूर कराएं