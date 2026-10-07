जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार की शाम तेज बरसात और तेज हवाओं से मौसम का रुख बदल बदल गया। शाम छह बजे आसमान में उत्‍तर की ओर से आए घने बादलों ने कब्‍जा जमा ल‍िया। बादलों की ओर से आसमान कब्‍जे में लेने के साथ ही तेज हवाओं का दौर अचानक शुरू हुआ और देखते ही देखते बूंदाबांदी तेज बरसात में बदल गई।

तेज हवाओं के साथ ही गरज चमक की वजह से वातावरण का रुख बदला और रात गहराने के साथ ही वातावरण का रुख और तल्‍ख होता चला गया। मौसम व‍िभाग ने मानसून के व‍िदा होने के बाद पर‍िस्‍थि‍त‍ियों के एक साथ बदलने का अनुमान जताया गया था लेक‍िन पूरब और उत्‍तर से आए सघन बादलों ने गरज चमक के साथ मौसम का रुख इस तरह बदला क‍ि डेढ़ घंटों में शहर का तमाम ह‍िस्‍सा पानी पानी हो गया।