जागरण संवाददाता, वाराणसी। कबीरचौरा स्थित 100 शय्या युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में पहली बार चार किलोग्राम 530 ग्राम वजन के स्वस्थ शिशु का जन्म हुआ है। 92 किलो वजनी तेलियरगंज की 29 वर्षीय साहिबा बानो ने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया।

अस्पताल के रिकार्ड के अनुसार महिला की गर्भावस्था 39 सप्ताह तीन दिन की थी। उनका रक्त समूह एबी नेगेटिव है, जिसे उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में रखा गया था। प्रसव पूर्व नान स्ट्रेस टेस्ट रिएक्टिव पाया गया और कलर डापलर समेत आवश्यक जांचें पूरी की गईं। महिला को 28 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था।

गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे साहिबा बानो ने चार किलोग्राम 530 ग्राम वजन के बालक को जन्म दिया। इतने अधिक वजन वाले शिशु का जन्म इस इकाई में पहली बार दर्ज किया गया है। नवजात को लार्ज फार जेस्टेशनल एज की श्रेणी में रखकर तुरंत एसएनसीयू में निगरानी के लिए भर्ती किया गया।