कम उम्र में भी हो रहा हार्ट अटैक, ‘नो योर नंबर’ याद रखना महत्वपूर्ण, इस तरह बचेगी जान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। हार्ट अटैक अब कम उम्र में देखा जा रहा है। ओपीडी में रोजाना 25 से 45 साल के उम्र में भी हार्ट अटैक के केस देखे जा रहे हैं। इसमें मुख्य वजह खराब रहन सहन, अनियमित दिनचर्या, तनाव और वायु प्रदूषण समेत कई और कारण हैं। इसका बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपना नंबर (नो योर नंबर) बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल के जांच के नंबर पता होना चाहिए।

यह टेस्ट ह्रदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर जरूर करा समय पर करा लें और उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि यही तीन सबसे बड़े रिस्क हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा धूम्रपान, तंबाकू, अल्कोहल एक बड़ा कारण है। हार्ट अटैक के लक्षण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

इसमें चेस्ट पेन, सांस फूलना, अत्यधिक उलझन को नजरंदाज कभी भी न करें। इस तरह के लक्षण मिलते ही तुरंत ह्रदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर परामर्श लेें। हार्ट अटैक में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समय पर (गोल्डेन आवर) डाक्टर के पास पहुंच गए तो हार्ट कम क्षतिग्रस्त होता है और इलाज के रिजल्ट बहुत अच्छे होते है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को आइएमएस बीएचयू के कार्डियोलाजी विभाग के एचओडी ह्रदय रोग विशेषज्ञ प्रो. डा. विकास अग्रवाल ने पाठकों से बात की। उन्होंने सीने में दर्द या बेचैनी (एंजाइना), सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक थकान और कमजोरी, पैरों या टखनों में सूजन, अनियमित दिल की धड़कन आदि की जानकारी दी। साथ ही मौसमी बीमारी के बारे में बचाव व उपचार के बारे में भी बताया।

मेरी उम्र 73 वर्ष है। कई सालों से सांस बहुत फूल रहा है और चक्कर आने लगता है क्या करें? सुशीला (महमूरगंज)

- हार्ट और उम्र की वजह से यह दिक्कत हो सकती है। ईसीजी, एक्सरे और ईको की जांच कराने की आवश्यकता है। इनकी रिपोर्ट देखने के बाद सीटी एंजियोग्राफी,(एंजियोग्राफी) की आवश्यकता लगी तो उसको भी कराके आगे का इलाज किया जाएगा।

एलडीएल कितना रखना जरूरी है? सुधीर कुमार राय (महमूरगंज) -हर वयस्क का एलडीएल कोलेस्ट्राल 100 व मधुमेह से ग्रसित मरीजों 70 से कम रखना चाहिए। पेशमेकर लगे 20 साल हो गया है कुछ साल बाद बैट्री रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई ऐसा पेशमेकर आया है जिसमें बैट्री अपने आप चार्ज हो जाएगी? त्रिभुवन नारायण सिंह (बाबतपुर) - ऐसा पेशमेकर अभी नहीं आया है। इसके लिए शोध किया जा रहा है। आगे चलकर कुछ नया हो सकता है। मेरी उम्र 58 वर्ष है। हार्ट बीट ज्यादा धड़क रहा है चेस्ट में पेन हो रहा है क्या करें? ओपी मिश्रा (जंघई जौनपुर) - बीपी मशीन से एक सप्ताह तक नियमित रूप से जांच करते रहें और उसकी चार्ट बना लीजिए। साथ ही हार्ट रेट पता करने के लिए ईसीजी भी करा लीजिए। वहीं ईसीजी की नियमित मानीटरिंग के लिए होल्टर मशीन भी लगाया जाता है। बीपी नार्मल होगा तो धड़कन अपने आप सही हो जाएगी। अधिक बीपी का इलाज जरूरी होता है। बीपी का बुरा असर हार्ट, आंख, किडनी, ब्रेन में होता है। इसलिए बीपी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।