ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन और सील का कपड़ा बदलने की मांग पर सुनवाई आज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग से संबंधित सात मुकदमों की सुनवाई आज जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में होगी। इस सुनवाई में ज्ञानवापी के तालाब (वजूखाना) को सील करने में लगे ताले पर लगे कपड़े को बदलने की मांग पर आदेश आने की संभावना है।

पिछली सुनवाई के दौरान, जिला जज ने अदालत में उपस्थित सभी पक्षों से मुकदमे की पत्रावलियों और लंबित प्रार्थना पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही, ज्ञानवापी के मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई थी।

ज्ञानवापी के वजूखाने की सीलिंग के संबंध में यह महत्वपूर्ण सुनवाई है, जिसमें सभी पक्षों की मौजूदगी में नई सीलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। ज्ञात हो कि सीलिंग का कपड़ा खराब हो चुका है, जिसके कारण इसे बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस मामले में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।

इस सुनवाई के परिणाम का धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से व्यापक महत्व है। ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रहे विवादों के बीच, यह सुनवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अदालत के निर्णय का प्रभाव न केवल स्थानीय समुदाय पर पड़ेगा, बल्कि यह पूरे देश में धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिससे अदालत को मामले की गहराई से समझने में मदद मिलेगी। यह सुनवाई न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।