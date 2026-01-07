पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना में दर्ज मुकदमे में पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वकील विजय प्रकाश सिंह ने जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने की अपील की। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी।

हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने बीते नौ दिसंबर 2025 को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित किया था।

इसमें चर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताकर उन पर अनर्गल आरोप लगाते हुए भ्रामक व गलत तथ्य प्रचारित किया। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डा. नूतन ठाकुर एवं एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

अदालत द्वारा इस मामले में वारंट 'बी' जारी होने पर पुलिस ने 19 दिसंबर 2025 को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश की था। न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस उन्हें वापस लेकर देवरिया चली गई।