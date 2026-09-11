जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में शुक्रवार को फिल्म अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा और अभिनेता शोभिनव सत्य अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। सभी ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि के साथ अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की।

काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा का दर्शन-पूजन करते हैं और देश की खुशहाली व अपने परिवार के लिए मंगलकामना करते हैं। इसी क्रम में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार भी बाबा के दरबार में पहुंचे।

अंजलि अरोड़ा और शोभिनव सत्य के मंदिर पहुंचने की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ अभिनेत्री और अभिनेता का स्वागत किया। दर्शन-पूजन के दौरान फिल्म टीम ने बाबा काशी विश्वनाथ से परिवार की सुख-शांति और आने वाली फिल्म की सफलता की कामना की। कलाकारों के मंदिर पहुंचने से वहां कुछ देर तक प्रशंसकों में भी उत्साह का माहौल बना रहा। दरअसल फ‍िल्‍म अब तक सौ करोड़ से अध‍िक की कमाई कर चुकी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर में फिल्म जगत के कलाकारों की उपस्थिति ने श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का व‍िषय भी बना रहा। अंजलि अरोड़ा और शोभिनव सत्य ने बाबा के दरबार में अपनी फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था।

काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि विश्वभर में प्रसिद्ध है, श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां आने वाले भक्तजन न केवल धार्मिक आस्था के साथ आते हैं, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं।