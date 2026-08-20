राइफल उठाने वालों की पत्नियों के हाथों में सजी मेंहदी, काशी में सीआरपीएफ में हर्षोल्लास से मनाई गई हरियाली तीज
95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अधिकारियों और जवानों की पत्नियों ने पारंपरिक उत्साह के साथ भाग लिया। अर्चना बालापुरकर ने पर्व का महत्व बताया, महिलाओं के लिए खेल और संगीत कार्यक्रम आयोजित हुए, और विजेताओं को सम्मानित किया गया।
HighLights
95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में हरियाली तीज मनाई गई।
अर्चना बालापुरकर ने पर्व का महत्व बताया, खेल हुए।
महिलाओं ने पारंपरिक परिधान, मेहंदी और हरी चूड़ियां पहनीं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अर्चना बालापुरकर ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों की पत्नियों को हरियाली तीज के महत्व के बारे में जानकारी दी और पर्व की शुभकामनाएं दीं।
इस दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न खेल एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने हरियाली तीज के अवसर पर पारंपरिक परिधान, हरी चूड़ियां और मेहंदी से पर्व की खुशियां साझा कीं। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक मानी जाती है।
सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। कार्यक्रम में सुनीता देवी, रिंकू, जूही देवी, प्रिया सिंह, अनामिका, नेहा सिंह, संगीता देवी, चंदा यादव, पूजा राय, आरती यादव समेत अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट राजेश्वर एस. बालापुरकर के दिशा-निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडेंट की पत्नी अर्चना बालापुरकर ने की।