जागरण संवाददाता, वाराणसी। 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अर्चना बालापुरकर ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों की पत्नियों को हरियाली तीज के महत्व के बारे में जानकारी दी और पर्व की शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न खेल एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने हरियाली तीज के अवसर पर पारंपरिक परिधान, हरी चूड़ियां और मेहंदी से पर्व की खुशियां साझा कीं। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक मानी जाती है।