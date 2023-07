Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में ASI ने शुरू किया सर्वे, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: (Gyanvapi Case) जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआइ) सर्वे सोमवार सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। सुबह करीब सात बजे पुलिस ने ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश किया।

जांच के लिए एएसआइ के विशेषज्ञों की टीम विशेष उपकरणों के साथ रविवार को बनारस पहुंच गई थी।

ज्ञानवापी परिसर के अंदर किसी को भी मोबाइल स्मार्ट वॉच या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर मनाही रही। एएसआई की करीब आधा दर्जन लोगों की टीम अपने आधुनिक उपकरणों के साथ जांच करने पहुंची तो ज्ञानवापी परिसर के आसपास पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मौके पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन भी मौजूद रहे।

सर्वे की कार्यवाही की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिला अदालत के फैसले के बाद दो दिनों तक एएसआइ ने सर्वे को लेकर अपनी तैयारियां कीं और अब वे तैयारी के साथ यहां आ चुके हैं।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील किए गए वुजूखाने के क्षेत्र को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआइ निदेशक को सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश भी दिया था। उसी दिन मामले में सुनवाई भी होगी।

जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि एएसआइ वैज्ञानिक विधि से जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन कर पता लगाए कि क्या ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है।

"Today the Gyanvapi survey will be conducted, it is a good thing for us...the survey will begin at 7 am, can't say how long it will go on...": Sudhir Tripathi, advocate representing Hindu side