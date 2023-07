पिछले साल 11 नवंबर को शीर्ष अदालत ने क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी जहां वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।

Gyanvapi Case : हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह; जल्‍द हो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, एजेंसी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है क‍ि वह ज्ञानवापी मामले वाली याचिका पर जल्‍द सुनवाई करे। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा है क‍ि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्‍द सुनवाई होनी चाहिए। क्‍या था कोर्ट का आदेश बता दें क‍ि ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी केस में इला‍हाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला बीते मई महीने में सुनाया था। कोर्ट ने मुस्‍लिम पक्ष की आपत्‍त‍ि को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने के योग्‍य माना था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का रास्‍ता साफ हो गया था। इसके बाद से ही हिंदू पक्ष के लोग या‍चिका पर जल्‍द सुनवाई की बात कह रहे थे। अब उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है क‍ि इस याचिका पर जल्‍द सुनवाई होनी चाहिए। बता दें क‍ि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वाराणसी जिला कोर्ट को यह तय करना था क‍ि मामला सुनने योग्‍य है या नहीं। बता दें क‍ि ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफ‍िक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क‍ि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा था क‍ि इस मामले में बारीकी से जांच करने की जरूरत है।

Edited By: Mohammed Ammar