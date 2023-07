Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग पर सुनवाई पूरी, फैसला 21 को

ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद के तीन गुंबदों में से बीच के मुख्य गुंबद के नीचे प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है और वहां शिवलिंग है। यह दावा मंदिर पक्ष ने जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी के मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गुंबद के नीचे फर्श खोखला है।

ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग पर सुनवाई

वाराणसी, जागरण संवाददाता: ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद के तीन गुंबदों में से बीच के मुख्य गुंबद के नीचे प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर का हिस्सा है और वहां शिवलिंग है।' यह दावा मंदिर पक्ष ने जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी के मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गुंबद के नीचे फर्श खोखला है, जिसे तहखाने का रूप देकर बंद किया गया है। सर्वेक्षण से इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों पक्षों ने -अपनी बहस पूरी कर ली है। अदालत 21 जुलाई को मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक से जांच (एएसआइ सर्वे) की मांग के प्रार्थना पत्र पर आदेश सुना सकती है। आपत्ति शुक्रवार को मस्जिद पक्ष के वकीलों ने कहा, ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति (जिसे मंदिर पक्ष शिवलिंग बता रहा है ) की कार्बन डेटिंग कराने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। मंदिर पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग हाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। उनका मुकदमा मुख्य रूप से श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन का है, इसलिए पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग गलत है।

