जागरण संवाददाता, वाराणसी। गुरु आ गईल सुखोई, अब आई राफेल.... एयर शो का दूसरा दिन काशीवासियों के लिए कौतूहल, उत्साह, उमंग से भरा हुआ है। गंगा घाट पर लोकभाषा काशिका के अंदाज में अपने आनंद और भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। असि घाट से लेकर नमोघाट तक काशीवासियों ने इसी भाषा में अपनी भवनाएं प्रकट कीं।

घाट किनारे तेज धूप से बचते हुए लोगों ने छांव ढूंढ ली लेकिन जब भी हेलीकाप्टर या लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई पड़ती सबकी गर्दन व निगाहें आकाश की ओर अनायास हो उठ जातीं। तन्मयता इतनी थी कि जो उनके मन व हृदय की भाषा काशिका थी , उसमें सहज ही उनकी भावना बोल उठी।

कोई कह रहा था कि अरे ई देख एक ठे आयल, दू ठे आयल , अरे तीन , ऊ देख पांच ठे आयल राजा। कोई समझता कि कार थोड़े हौ कि तुरन्त घूम जाई...तो किसी ने सांत्वना भरे लहजे में कहा कि आई-आई मुड़ के आई राजा, जितने क चाहे बाजी लगा ल। लोगबाग इतने उत्साहित थे कि कहते जा रहे थे , अरे ई देख आइल , ई पिछड़ गयल, ई उप्पर उड़ गयल, अबे कहाँ गयल, ई, देख राजा! आ गयल, नौ ठे हौ।