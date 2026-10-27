रूफटाप गार्डनिंग योजना में सरकार दे रही 10 हजार रुपये का लाभ, इस तरह करें आवेदन

नवनीत रत्न पाठक, जागरण, वाराणसी। अगर आप शहर में हैं और आपके पास जमीन नहीं है तो चिंता की बात नहीं। छत पर अगर 100 वर्ग फीट खुली जगह है तो आप मनपसंद फूलों की बगिया लगा सकते हैं। इतना नहीं सब्जी भी उगा सकते हैं। पैसे की भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रदेश सरकार स्वयं इसके लिए मदद को तैयार है।

छत पर फूल के पौध लगाने व सब्जियां उगाने के लिए 10 हजार रुपये की किट देगी। शहरों में छत पर सब्जियां उगाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना में वाराणसी के 500 लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पहले चरण में बनारस के साथ लखनऊ, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली को शामिल किया गया है। लाभार्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।



किट में बीज से लेकर खाद और ग्रो-बैग तक

योजना के तहत मिलने वाली 10 हजार रुपये की किट में 500 रुपये के बीज और पौधे होंगे। बाकी 9,500 रुपये की सामग्री में आयताकार और गोल ग्रो-बैग, पानी छिड़कने वाला स्प्रेयर, हजारा, खुरपी, कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट और नीम आयल शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में कम से कम 100 वर्ग फीट की खुली छत होनी चाहिए।