जागरण संवाददाता, वाराणसी। लगातार हो रही बारिश के कारण सारनाथ के सलारपुर हरिजन बस्ती में एक कच्चा मकान गिरने की घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। बुधवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांक‍ि पीएम के संसदीय क्षेत्र में आवास देने के दावे तमाम थे लेक‍िन कच्‍चा घर ग‍िरा तो इसी बहाने ही सही प्रशासन मौके पर पहुंच गया।

मंगलवार की शाम को सलारपुर हरिजन बस्ती में मजदूर दुखी राम का दो कमरों का कच्चा मकान बारिश के कारण भरभराकर गिर गया। इस घटना की जानकारी दैनिक जागरण ने बुधवार के अंक में "बारिश से सलारपुर में कच्चा मकान गिरा, हजारों की हुई क्षति" शीर्षक के तहत प्रकाशित की। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम के साथ क्षेत्रीय लेखपाल आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी एकत्र की और उनके भोजन की व्यवस्था भी कराई।

आलोक कुमार ने बताया कि वे जांच रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपेंगे। पीड़ित दुखी राम मजदूरी करते हैं और उनके मकान गिरने के बाद वे अपने तीन बच्चों दीपक, खुशी, भुला कुमारी और पत्नी मीना देवी के साथ समीप की खाली जमीन पर टीन शेड लगाकर गुजारा कर रहे हैं। दुखी राम ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन भरा था, लेकिन उनका आवास पास नहीं हुआ।

इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करना है, लेकिन ऐसे मामलों में योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में कच्चे मकानों की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों की जान-माल को खतरा होता है।

इस घटना के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार की सहायता के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सहायता दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर पाएगी? क्या प्रशासन ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके?

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कच्चे मकानों के स्थान पर स्थायी आवासों का निर्माण किया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का वितरण तेजी से किया जाए। इसके साथ ही, बारिश के मौसम में कच्चे मकानों की स्थिति की नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से पहले ही निपटा जा सके।