वाराणसी में बालिकाओं ने भ्रूण हत्या बाल विवाह के खिलाफ रैली निकाली

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में ढढ़ोरपुर गांव में शुक्रवार को लड़कियों ने कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज़, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शामिल लड़कियां,भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ,बाल विवाह बंद करो, तिलक दहेज़ छोडो जाती पाती तोड़ो, भीख नही अधिकर चाहिए जीने का सम्मान चाहिए, औरत भी जिन्दा इंसान नही भोग की वह सामान, बाल यौन हिंसा पर रोक लगाओ आदि नारे लगा रही थीं।

लड़कियों ने बाल विवाह दहेज पर रोक लगाने की मांग किया। रैली में ढढ़ोरपुर, जयापुर , चंदापुर,भीखमपुर,असवारी, बूड़ापुर, कोइलीपुर आदि गाँवो की सैकड़ों किशोरी लड़कियां और महिलाएं शामिल हुई। रैली कोइलीपुर ढढ़ोरपुर गाँव की विभिन्न बस्तियों से होते हुए आशा सिलाई कढ़ाई केंद्र पर पहुँची, जहाँ पर बालिका महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लड़कियों ने भ्रूण हत्या,दहेज,गैरबराबरी,लड़कियों के यौन उत्पीड़न आदि पर ,नाटक,भाषण,व विविध कार्यक्रम किया प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि आराजी लाईन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज में लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा है, जबकि संवैधानिक ब्यवस्था ने सबको समान अधिकार दिए है लेकिन समाजिक ब्यवस्था के कारण महिलाओं और लड़कियों को बराबरी का अधिकार नही प्राप्त हो पा रहा है, इसलिए सामाजिक ब्यवस्था में बदलाव लाना जरुरी है।

उड़ीसा से आए सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत दहुरी ने कहा कि सख्त कानून बनने के बावजूद आये दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी बलात्कार घरेलू हिंसा की घटनाएँ हो रही है जो कि सभ्य समाज के लिये बहुत चिंतनीय बात है। महिला संगठन की संयोजिका अनीता पटेल ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए आगे आकर खुद पहल करना होगा। सोनी ने ग्रामवासियों से लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपील किया।