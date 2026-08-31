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इंस्टाग्राम पर बि‍हार की युवती को भाई ने रील बनाने से रोका तो वाराणसी में रेल पटरी पर लेट गई युवती, कहा - 'जान देने के लिए ही लेटी हूं'

By Rakesh SrivastavaEdited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:02 PM (IST)

वाराणसी में इंस्टाग्राम रील बनाने से भाई द्वारा रोके जाने पर एक युवती ने आशापुर रेलवे क्रॉसिंग पर आत्महत्या का ...और पढ़ें

इंस्टाग्राम रील विवाद: वाराणसी में युवती ने रेल पटरी पर लेटकर जान देने की कोशिश।

इंस्टाग्राम रील विवाद: वाराणसी में युवती ने रेल पटरी पर लेटकर जान देने की कोशिश।

HighLights

  1. भाई ने इंस्टाग्राम रील बनाने से रोका, युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास।

  2. आशापुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेल पटरी पर लेट गई, पुलिस ने बचाया।

  3. युवती ने लड़कियों की आजादी पर सवाल उठाए, परिजनों को सौंपा गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंस्ट्राग्राम पर रील बनाने से युवती को उसके भाई ने रोका तो उसने रविवार की रात जान देने का निर्णय ले लिया। वह रात में आशापुर रेलवे क्रासिंग पर पहुंचकर लेट गई। राहगीर और स्थानीय दुकानदारों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस सख्ती दिखाते हुए युवती को आशापुर चौकी ले आई। उसे समझाने के बाद उसकी स्वजन से बात कराई फिर उसे उसे घर भेज दिया। युवती का यह व्यवहार पूरे दिन सुर्खियों में छाया रहा। आशापुर पुलिस चौकी प्रभारी दीक्षा पांडेय ने बताया कि बिहार प्रांत के बिहटा की युवती चंद्रा चौराहा के पास किराए पर रहती है। वह एक निजी कालेज में 12 वीं की छात्रा है।

रविवार देर शाम इंस्ट्राग्राम पर रील बनाकर पोस्ट की थी। उसके भाई ने रील देखी तो फोन करके नाराजगी जताई। युवती ने छोटे कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई। भाई ने रील बनाने से रोकने के लिए पहले भी डांट-फटकार लगाई थी। इससे युवती इस कदर क्षुब्ध हो गई तो रात में साढ़े 11 बजे आत्महत्या करने के इरादे से आशापुर रेलवे क्रासिंग पहुंच रेल पटरी पर लेट गई।

हालांकि, उसे बचा लिया गया। युवती का कहना था कि लड़के अपनी मनमर्जी से जिंदगी जी सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? युवती रेलवे ट्रैक से हटने से मना कर रही थी। बोली कि वह तो जान देने के लिए ही लेटी है। इसके बाद हड़कंप मच गया आनन फानन पर‍िजनों से संपर्क कर उनको भी समझाने का प्रयास किया गया। 

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