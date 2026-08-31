जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंस्ट्राग्राम पर रील बनाने से युवती को उसके भाई ने रोका तो उसने रविवार की रात जान देने का निर्णय ले लिया। वह रात में आशापुर रेलवे क्रासिंग पर पहुंचकर लेट गई। राहगीर और स्थानीय दुकानदारों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस सख्ती दिखाते हुए युवती को आशापुर चौकी ले आई। उसे समझाने के बाद उसकी स्वजन से बात कराई फिर उसे उसे घर भेज दिया। युवती का यह व्यवहार पूरे दिन सुर्खियों में छाया रहा। आशापुर पुलिस चौकी प्रभारी दीक्षा पांडेय ने बताया कि बिहार प्रांत के बिहटा की युवती चंद्रा चौराहा के पास किराए पर रहती है। वह एक निजी कालेज में 12 वीं की छात्रा है।

रविवार देर शाम इंस्ट्राग्राम पर रील बनाकर पोस्ट की थी। उसके भाई ने रील देखी तो फोन करके नाराजगी जताई। युवती ने छोटे कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई। भाई ने रील बनाने से रोकने के लिए पहले भी डांट-फटकार लगाई थी। इससे युवती इस कदर क्षुब्ध हो गई तो रात में साढ़े 11 बजे आत्महत्या करने के इरादे से आशापुर रेलवे क्रासिंग पहुंच रेल पटरी पर लेट गई।