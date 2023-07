Varanasi News: गैंगस्टर झुन्ना पंडित और बदमाश जयप्रकाश पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई

Varanasi News Today उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कैंट पुलिस ने चंदौली के बदमाश जयप्रकाश और लालपुर पांडेयपुर के श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पर कानूनी शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इन अपराधियों के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज हैं और अब पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है।

गैंगस्टर झुन्ना पंडित और बदमाश जयप्रकाश पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई

वाराणसी, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। अपराध और अपराधियों को लगातार खत्म करने की प्रक्रिया जारी है। कैंट पुलिस ने चंदौली के बदमाश जयप्रकाश और लालपुर पांडेयपुर के श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित पर कानूनी शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मढ़वा के दिव्यांग पान विक्रेता दिलीप पटेल उसके साथी की हत्या के बाद दोनों बदमाश सुर्खियों में छा गए थे। झुन्ना पंडित इस समय कासगंज जेल में बंद है, जबकि श्रीप्रकाश जिला कारागार में निरुद्ध है। इंस्पेक्टर प्रभुकांत की तहरीर पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रंगदारी के मुकदमे में आया था नाम पुलिस ने कार्रवाई के लिए कुख्यात लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र के मढ़वा निवासी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, धानापुर (चंदौली) के बसगांवा निवासी जयप्रकाश यादव के खिलाफ पूर्व में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट समेत कई डाक्टरों, दुकानदारों को पत्र भेजकर मांगी गई रंगदारी के मुकदमे को भी आधार बनाया है। दिया था धमकी भरा पत्र जयप्रकाश यादव ने रंगदारी मांगने के लिए धमकी भरा पत्र 21 नवंबर 2022 को महावीर मंदिर के निकट स्थित बच्चों को डॉक्टर के मैनेजर को दिया था। पुलिस ने उसी समय जयप्रकाश यादव को दबोच लिया गया। इसी तरह पांडेयपुर के सर्राफ विशाल वर्मा, शिवपुर में डा. आरएस पटेल से रंगदारी मांगने में झुन्ना का नाम प्रकाश में आया था।

Edited By: Swati Singh