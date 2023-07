Ganges Water Level: 10 घंटे में छह सेमी बढ़ने के बाद 13 घंटे से गंगा का जलस्तर स्थिर

पहाड़ों पर हुई वर्षा का पानी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से गंगा में पहुंचने के चलते बढ़ना शुरू हुआ जलस्तर अब थम गया है। प्रयागराज व मीरजापुर में पानी अब घटने लगा है तो वाराणसी में बीते 14 घंटे से जलस्तर स्थिर बना हुआ है। गाजीपुर में जरूर 13 घंटे में एक फीट पानी बढ़ा तो बलिया में यह वृद्धि महज छह सेंमी ही दर्ज की गई।

10 घंटे में छह सेमी बढ़ने के बाद 13 घंटे से गंगा का जलस्तर स्थिर

Your browser does not support the audio element.

वाराणसी, जागरण संवाददाता: पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पहाड़ों पर हुई वर्षा का पानी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से गंगा में पहुंचने के चलते बढ़ना शुरू हुआ जलस्तर अब थम गया है। प्रयागराज व मीरजापुर में पानी अब घटने लगा है तो वाराणसी में बीते 14 घंटे से जलस्तर स्थिर बना हुआ है। गाजीपुर में जरूर 13 घंटे में एक फीट पानी बढ़ा तो बलिया में यह वृद्धि महज छह सेंमी ही दर्ज की गई। विशेषज्ञाें का अनुमान है शनिवार को इन दोनों जनपदों में पानी का बढ़ना थम सकता है। गुरुवार की रात 10 बजे वाराणसी के राजघाट पर गंगा का जलस्तर 61.18 मीटर दर्ज किया गया था, जो शुक्रवार की सुबह आठ बजे यानी 10 घंटों में छह सेमी बढ़कर 18.24 मीटर पर पहुंच गया था लेकिन इसके बाद इसमें कोई भी वृद्धि नहीं दिखी और रात के नौ बजे तक जलस्तर स्थिर ही बना रहा। मीरजापुर में गुरुवार की रात 10 बजे 66.03 मीटर रहा पानी, शुक्रवार की सुबह तक उतना ही बना रहा, जबकि इसके बाद रात के आठ बजे इसमें दो सेंमी की कमी दर्ज की गई और यह घटकर 66.01 मीटर हो गया था। गाजीपुुर में गुरुवार की रात 10 बजे 54.47 मीटर रहा पानी शुक्रवार की सुबह आठ बजे आठ घंटे में 20 सेमी बढ़कर 54.67 मीटर पर आ गया था तो रात 10 बजे इसमें 30 सेमी की और वृद्धि देखी गई तथा यह 54.97 मीटर पर पहुंच गया था। केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा मंडल कार्यालय ने बताया कि अगले 12 घंटों में वाराणसी में भी जलस्तर में कुछ कमी आ सकती है।

Edited By: Shivam Yadav