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काशी में नौका संचालन पर एक बार फ‍िर से लगा प्रतिबंध, छह सेमी प्रति घंटे की दर से जलस्‍तर में हो रहा इजाफा

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:20 PM (IST)

गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण काशी में नौका संचालन अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने नाविकों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वाराणसी में गंगा का जलस्‍तर बढ़ने के बाद नौका संचालन बंद कर द‍िया है।

वाराणसी में गंगा का जलस्‍तर बढ़ने के बाद नौका संचालन बंद कर द‍िया है।

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर 6 सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा है।

  2. सुरक्षा कारणों से नौका संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित।

  3. नाविकों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। काशी में गंगा नदी का जलस्तर सुबह 64.70 मीटर दर्ज किया गया है, और जलस्तर में लगभग 6 सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है।

वर्तमान परिस्थितियों और जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से नौका संचालन को अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। जलस्तर और नदी की परिस्थितियों की लगातार निगरानी की जा रही है।

परिस्थितियों में सुधार होने पर नौका संचालन पुनः प्रारंभ करने के संबंध में पृथक आदेश या सूचना जारी की जाएगी।सभी नाविकों और संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि जल पुलिस के निर्देशों और सुरक्षा संबंधी न‍ियमों का कड़ाई से पालन करें। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया है। यह निर्णय यात्रियों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जलस्तर की वृद्धि के कारण नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही, स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं और किसी भी प्रकार की नाविक गतिविधियों से बचें।

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन ने सभी नाविकों को निर्देशित किया है कि वे जल पुलिस के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सतर्क रहें।

जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, नौका संचालन को पुनः प्रारंभ करने की सूचना दी जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है, और सभी से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।