काशी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, घाटों का आपसी संपर्क टूटा; प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह में एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 63.72 मीटर दर्ज किया गया।

गंगा अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बढ़ते जलस्तर के कारण सिंधिया घाट स्थित मंदिरों में पानी भर गया है। अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क फिर से टूट गया है।