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काशी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, घाटों का आपसी संपर्क टूटा; प्रशासन अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 08:38 PM (IST)

वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सिंधिया घाट सहित कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर 63.72 मीटर दर्ज, 2 सेमी/घंटा की वृद्धि।

  2. सिंधिया घाट सहित अस्सी से राजघाट तक मंदिर जलमग्न हुए।

  3. जल पुलिस की गहरे पानी में न जाने की अपील, निगरानी जारी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह में एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 63.72 मीटर दर्ज किया गया।

गंगा अभी भी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बढ़ते जलस्तर के कारण सिंधिया घाट स्थित मंदिरों में पानी भर गया है। अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क फिर से टूट गया है।

जल पुलिस के प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि बाढ़ के हालात और सावन के सोमवार व नागपंचमी की भीड़ को देखते हुए लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है। नावों के माध्यम से हर घाट पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

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