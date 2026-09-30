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वाराणसी में पितृपक्ष में बढ़ा गंगा का जलस्तर, नाव संचालन बंद होने के साथ ही एनडीआरएफ - जल पुलिस अलर्ट मोड पर

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 03:48 PM (IST)

वाराणसी में पितृपक्ष के दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ और ...और पढ़ें

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में नाव संचालन पर रोक।

  2. एनडीआरएफ और जल पुलिस घाटों पर सुरक्षा के लिए अलर्ट।

  3. पितृपक्ष में श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय जल आयोग की 30 सितंबर सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर 68.36 मीटर पर स्थिर है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी स्तर 70.26 मीटर और खतरा स्तर 71.26 मीटर निर्धारित है। वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे है, लेकिन घाटों पर पानी बढ़ने से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगा रखी है। पितृपक्ष के चलते गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों से गहरे पानी में न जाने की अपील की जा रही है।

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जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे घाटों पर सतर्क रहें और जलस्तर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए यह आवश्यक है कि लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमों ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वे लगातार गश्त कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जल पुलिस ने भी गंगा में नाव चलाने पर रोक लगाने के साथ ही घाटों पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है।

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पितृपक्ष के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होती है। प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं शीतला मंद‍िर में पानी घुसने के बाद से ही पूजा पाठ प्रभाव‍ित हो गया है। 

गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों पर पानी का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने में कठिनाई हो सकती है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे घाटों पर जाने से पहले जलस्तर की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।

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इस समय गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमों ने इस दिशा में सक्रियता दिखाई है और वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति पर नजर रखें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।

श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगाई है और एनडीआरएफ तथा जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।