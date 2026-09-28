Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

वाराणसी में गंगा का जलस्‍तर एक बार फ‍िर उफान पर, नौका संचालन पर रोक बरकरार

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:53 PM (IST)

काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो वर्तमान में खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर नीचे ...और पढ़ें

वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नाव संचालन पर रोक जारी, प्रशासन अलर्ट।

वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नाव संचालन पर रोक जारी, प्रशासन अलर्ट।

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर 67.18 मीटर, 60 मिमी प्रति घंटे की वृद्धि।

  2. खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर नीचे, नाव संचालन पर रोक।

  3. पितृपक्ष में श्रद्धालुओं को गहरे पानी से बचने की सलाह।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की आज सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गंगा का स्तर 67.18 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा की जलस्तर वृद्धि की गति 60 मिमी प्रति घंटे है। आयोग के अनुसार, वाराणसी में चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरा बिंदु 71.26 मीटर है। वर्तमान जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर नीचे है।

गंगा का अब तक का सर्वोच्च बाढ़ स्तर 73.901 मीटर 9 सितंबर 1978 को दर्ज किया गया था। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर नाव संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पितृपक्ष में तर्पण के लिए गंगा किनारे पहुंच रहे श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गहरे पानी में स्नान न करें। जलस्तर की वृद्धि के कारण गंगा किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

 श्रद्धालुओं को गंगा किनारे आने से पहले सुरक्षा उपायों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।