जागरण संवाददाता, (रामनगर) वाराणसी। भारत में निर्मित दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास मंगलवार शाम चार बजे 15 विदेशी यात्रियों को लेकर रामनगर स्थित मल्टी माडल टर्मिनल पहुंचा। क्रूज 12 अक्टूबर को कोलकाता से रवाना हुआ था। रामनगर आते समय यात्री दूर से गंगा के घाटों का दृश्य देखते हुए यात्रा का आनंद लेते रहे।

गंगा विलास निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले काशी पहुंचा। इसके 28 अक्टूबर को यहां आने का कार्यक्रम तय था। मंगलवार को यात्रियों का दल क्रूज पर ही आराम करेगा। आने वाले दिनों में यात्री गंगा आरती में शामिल होंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। उनका सारनाथ स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल जाने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा वे चुनार और रामनगर किले का भ्रमण करेंगे तथा दोनों ऐतिहासिक स्थलों के महत्व के बारे में जानेंगे।

यात्रियों का दल तीन नवंबर को इसी क्रूज से कोलकाता के लिए रवाना होगा। वापसी के दौरान वे बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। गंगा विलास इससे पहले जनवरी 2023 में 36 विदेशी यात्रियों को लेकर रामनगर स्थित मल्टी माडल टर्मिनल आया था। यह दूसरी बार है जब क्रूज विदेशी यात्रियों के साथ काशी पहुंचा है।