वाराणसी में घटाव की ओर गंगा का रुख, दशाश्वमेध घाट पर गंगा मंदिर के खुले कपाट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्तर घटने लगा है। बाढ़ का पानी दशाश्वमेध स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर की छत से नीचे उतर गया है। जल पुलिस चौकी से भी पानी नीचे हो गया है, जिसके बाद दशाश्वमेध के गंगा मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 12 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 69.08 मीटर दर्ज किया गया। रिपोर्ट में गंगा की स्थिति आज स्थिर बताई गई है।

हालांकि, जलस्तर में कमी के बावजूद अभी भी बाढ़ के हालात बरकरार हैं। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूटा हुआ है और गंगा किनारे बसे इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। स्थिति को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और लोगों को गहरे पानी में न जाने की अपील कर रही हैं।

गंगा के जलस्तर में आई कमी से स्थानीय निवासियों में कुछ राहत की भावना है, लेकिन बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रही हैं।

दशाश्वमेध घाट पर स्थित गंगा मंदिर के कपाट खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई कठिनाई न हो। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा का जलस्तर घटने से कुछ राहत मिली है, लेकिन बाढ़ के कारण अभी भी कई समस्याएं बनी हुई हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रही हैं।