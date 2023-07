Varanasi News: गंगा किनारे बढ़ेगा रोजगार, 16 कम्युनिटी जेटी बनकर हुईं तैयार; नावों व स्टीमरों से होगा व्यापार

पर्यटन के साथ स्वरोजगार बढ़ेगा। गंगा के किनारे बसे 17 गांवों का आर्थिक उन्नयन होगा। यगां पर्यटक आएंगे। वह ग्रामीण संस्कृति में ढलेंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जमीन तैयार कर रहा है। बनारस से बलिया तक 16 कम्युनिटी जेटी का निर्माण पूर्ण हो चुका है एक जगह काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। छह महीने पहले करीब 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे इसमें 18 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

Varanasi News: गंगा किनारे बढ़ेगा रोजगार, 16 कम्युनिटी जेटी बनकर हुईं तैयार

Your browser does not support the audio element.