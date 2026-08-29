जागरण संवाददाता, वाराणसी। यू.जी.सी. द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय शैक्षिक पात्रता परीक्षा (NET) का परिणाम घोषित किया गया है। इस परीक्षा में उदय प्रताप कॉलेज के हिंदी विभाग की चार छात्राओं का चयन हुआ है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा श्रेया यादव ने 198 अंक (99.73 परसेंटाइल) प्राप्त करके जे.आर.एफ. क्वालीफाई किया है।

खूशबू यादव ने 188 अंक (99.32 परसेंटाइल) प्राप्त करके नेट क्वालीफाई किया है। इसी प्रकार रिया शुक्ला ने 159 अंक (87.97 परसेंटाइल) और नैन्सी केशरी ने 142 अंक (81.77 परसेंटाइल) प्राप्त कर पी-एच.डी. के लिए क्वालीफाई किया है। यह परीक्षा 29 जून 2026 को आयोजित की गई थी।

प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हिंदी विभाग की छात्राओं की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हिंदी विभाग के साथ ही संपूर्ण महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाया है। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. गोरख नाथ ने बताया कि छात्राओं के कठिन परिश्रम और विभागीय प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है। कॉलेज के सभी अध्यापक- अध्यापिकाओं ने नेट क्वालीफाई करने वाली इन छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

इस सफलता ने न केवल छात्राओं के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि यह अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है।