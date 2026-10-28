तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री ने सारनाथ में की धमेख स्तूप की परिक्रमा, विश्व शांति का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री प्रो एस रिनंपोछे बुधवार को सुबह भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में धमेख स्तूप की परिक्रमा कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा किए।

पूर्व प्रधानमंत्री प्रो एस रिनं पोछे ने कहा कि शांति के मार्ग पर चल कर विश्व में मानवता स्थापित की जा सकती है । शांति से ही संसार व जीवन सुख मय हो सकता है। अंहकार की जीवन में उथल पुथल लाता है और अंहकार ही शांति के मार्ग में अवरोध पैदा करता है।

उसके पूर्व सुबह 9 बजे पुरातात्विक खंडहर परिसर में भगवान बुद्ध के आस्था का केंद्र धमेख स्तूप की परिक्रमा करने के बाद विश्व मंगलकामना के लिए पूजा की।इस दौरान काफी देर तक धमेख स्तूप को निहारते रहे। वहीं खंडहर परिसर घूमने आए हिमालयी य क्षेत्र के बौद्ध अनुयायी एवं पर्यटकों से बातचीत की।